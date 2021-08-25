تضاعف عدد مرضى ارتفاع ضغط الدم خلال 30 عاما

تشير البيانات الإحصائية التي نشرتها مجلة Lancet العلمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في العالم، تضاعف خلال الثلاثين عاما الأخيرة.





وتفيد هذه البيانات، إلى أن عدد الأشخاص البالغين 30-79 عاما الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ارتفع من 650 مليونا إلى 1.28 مليار خلال الثلاثين عاما الماضية. وفقًا لدراسة أجرتها كلية لندن الامبراطورية ومنظمة الصحة العالمية.

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ويشير الباحثون، إلى أن نصف هؤلاء الأشخاص لم يعلموا أنهم يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ووفقا للباحثين، "شملت هذه الدراسة فترة أعوام 1990-2019 وتضمنت استخدام بيانات عن قياس مستوى ضغط الدم وعلاجه لـ 100 مليون إنسان تتراوح أعمارهم من 30-79 سنة من 184 دولة يعيش فيها عمليا 99 بالمئة من سكان الأرض".

واكتشف الباحثون، أنه خلال أعوام 1990-2019 عمليا لم يتغير المستوى العام لارتفاع ضغط الدم، بيد أن انتشاره انتقل من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة وذات الدخل المتوسط. "ونتيجة لذلك ، سجلت كندا وبيرو وسويسرا في عام 2019 أدنى معدلات انتشار ارتفاع مستوى ضغط الدم في العالم، بينما سجلت أعلى المعدلات بين النساء في جمهورية الدومينيكان وجامايكا وباراغواي، وللرجال في هنغاريا وباراغواي وبولندا".

ووفقا للباحثين، "رغم نسبة الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي لم يتغير كثيرا منذ عام 1990، إلا أن عددهم تضاعف (1,28 مليار شخص). ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى النمو السكاني والشيخوخة".

ويشير الباحثون، إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض (53 بالمئة نساء و62 بالمئة رجال) أو ما مجموعه 720 مليون شخص، لم يحصلوا على العلاج اللازم.

المصدر: نوفوستي