بالفيديو.. معجزة شخص يتحكم إراديا بتضييق وتوسيع حدقة العين!

عثر الأطباء الألمان على شاب يستطيع تضييق وتوسيع حدقة العين عندما يرغب.

الظاهرة التي تعتبر تقريبا الأولى المسجلة في التاريخ لم تجد تفسيرا كاملا لدى العلماء حتى الآن.

يقول الشاب إنه تدرب على تضييق وتوسيع حدقة العين منذ سن المراهقة عندما كان ينتهي من جلسة ألعاب الكمبيوتر .

إلى ذلك تقول الأستاذة وطبيبة العلوم الطبية وطبيبة العيون يوليا شيلوفا في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتكلم" أن الشاب ربما يستثير الذكريات الضوئية التي بدورها تثير إفراز الهرمونات. وفقا لها ، فإنها تؤثر على الحدقة.

يحدث تنظيم حجم وعرض الحدقة بسبب الجهاز العصبي اللاإرادي. لدينا عضلة تضييق الحدقة وعضلة الموسع الحدقة. الذي يتوسع هو الجهاز العصبي الودي ، فهو يستحيب للإحساس بالخوف. الجهاز العصبي السمبتاوي هو المسؤول عن حالة الراحة ، عندما يتباطأ معدل ضربات القلب ، وتتوسع الأوعية الدموية ، وينخفض ضغط الدم.

من حيث المبدأ ، يرجع التنظيم إلى الهرمونات. في الشخص العادي ، كقاعدة عامة ، يحدث هذا على مستوى ردود الفعل غير المشروطة. ومع ذلك ، هناك متمرسو اليوغا الذين يعرفون كيفية إبطاء ضربات القلب ، ولا يشعرون بالألم والبرد. يوجد نوع من خصائص التنظيم في هذا الشخص. ربما تعلم ليس فقط توسيع الحدقة وتضييقها ، بل تعلم أيضا التصرف في الجسم ككل. على سبيل المثال ، يبدأ في التفكير في الأشياء الجيدة ، ويبطئ دقات قلبه ، ويستريح - وبالتالي تضيق حدقة العين. يبدأ في تذكر بعض اللحظات المثيرة ، بمساعدة العواطف التي تسبب اندفاع الأدرينالين - فتتوسع حدقة العين".