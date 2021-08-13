دراسة: 11% من مصابي كورونا التقطوا الفيروس في المستشفيات

كشف دراسة بريطانية أن واحدا على الأقل من كل 10 مرضى رقدوا في مستشفيات البلاد خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، أصيب بالفيروس أثناء تلقيه العلاج من مشكلة صحية أخرى.

وأدت تدابير الوقاية السيئة والاختبارات المحدودة في بداية تفشي المرض في المملكة المتحدة إلى تعرض الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للفيروس أثناء انتشاره بين الموظفين والمرضى.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تم استكشاف النطاق الكامل لهذا الانتقال في دراسة جديدة على مستوى البلاد تظهر أنه حتى 1 أغسطس 2020، أصيب 11.3 في المائة في المتوسط من مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة.

وقد تكون هذه النسبة قد وصلت إلى 19.6 في المائة في منتصف شهر مايو، بعد فترة طويلة من تجاوز المملكة المتحدة ذروتها الأولى، كما تظهر الأبحاث من برنامج "Isaric".

ومن بين ما مجموعه 82 ألفا و624 شخصا تلقوا العلاج في المستشفى بسبب كورونا، يشتبه في إصابة ما بين 5 آلاف إلى 11 ألفا بالفيروس أثناء وجودهم في الداخل.

ومع ذلك، قال العلماء الذين يقفون وراء الدراسة التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، إن هذا من المرجح أن يكون أقل من الواقع 'لأننا لم نضم المرضى الذين ربما أصيبوا بالعدوى ولكنهم خرجوا من المستشفى قبل أن يتم تشخيصهم".

وحدد الباحثون المرضى الذين أصيبوا في المستشفى باستخدام مزيج من تاريخ دخولهم وتاريخ ظهور الأعراض، وتقديرات تاريخ تعرضهم لأول مرة للفيروس بناءً على فترة الحضانة المعروفة.

ووجد أن مستشفيات الرعاية المجتمعية السكنية ومستشفيات الصحة العقلية لديها مستويات أعلى من الإصابات المكتسبة من المستشفيات عند 61.9 و67.5 في المائة على التوالي، مقارنة بالمستشفيات التي تقدم الرعاية الحادة والعامة 9.7 في المائة بين مارس وأغسطس 2020.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية