فاوتشي: قد يظهر متحور لكورونا قادر على مقاومة اللقاحات

لم يستبعد أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية، ظهور متغير لفيروس كورونا له قدرة عالية على مقاومة اللقاحات الواقية من "كوفيد-19".

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وأثناء مقابلة مع صحيفة USA Today التي نشرت مقاطع منها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أعرب فاوتشي عن قناعته بأن زيادة عدد المحصنين ضد فيروس كورونا قد تمنع من ظهور متحورات جديدة منه أكثر شراسة، وإلا فيمكن أن تواجه البشرية نشوء متغير جديد قادر على تجاوز الوقاية التي توفرها اللقاحات.

وتابع الخبير قائلا إنه مع تحصين الغالبية الساحقة من السكان - ولا تزال النسبة المطلوبة مجهولة - سوف يزول الفيروس "ولن يبقى لدينا سبب للقلق بهذا الشأن، على الأقل في هذا البلد". أما في غياب ذلك فسيكون هناك "مستوى معين من انتشار العدوى بشكل بطيء سندخل معه في الخريف ثم تضاف إليه الإنفلونزا في الشتاء ليعود في الربيع مجددا".

وانتقد فاوتشي معارضي التطعيم الذين يعولون على قوة المناعة لديهم، معتبرا أن هذا الموقف جيد فقط لأفراد يعيشون في "الفراغ"، لكن على الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع أن يفكروا في سلامة الآخرين، مضيفا: "إذا أصبحتم وسيلة لنقل الفيروس منكم إلى أشخاص آخرين فأنتم بالتالي تساعدون الفيروس على الانتشار".

وتابع: "لن يتحول الفيروس ما لم تسمح له بالتكاثر". وأضاف: "إذا سمحت للفيروس بالانتشار بحرية ولم تحاول إيقافه، فعاجلا أم آجلا هناك احتمال أن تحصل على.. متغير أسوأ.. يمكن أن يتهرب من حماية اللقاح".

المصدر: "تاس" + "CNN العربية"