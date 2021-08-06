أفضل أربعة فيتامينات للحصول على بشرة أكثر صحة ونقاء

يمكن الحصول على بشرة أكثر إشراقا ونقاء بطريقة أسهل مما نعتقد، مع القليل من بعض الفيتامينات الإضافية. وفيما يلي أفضل أربعة فيتامينات لبشرة أفضل.

فيتامين (د)

يصنع الجسم فيتامين (د) عندما يمتص الجلد ضوء الشمس، ثم يمتصه الكبد والكلى وينتقل في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في تكوين خلايا صحية.

ويمكن أن يساعد فيتامين (د) في الحفاظ على بشرة شابة وأكثر إشراقا حيث يساعد البشرة على تجديد الخلايا ويمنح توهجا صحيا.

فيتامين C

يوجد فيتامين C بمستويات عالية في البشرة، وهو ضروري للحفاظ على بشرة مشرقة وصحية.

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ويساعد في درء علامات الشيخوخة لأنه يلعب دورا حيويا في تخليق الكولاجين، ما يعني أن التجاعيد تظهر أقل ويشفى الضرر الذي يلحق بالطبقة الخارجية من الجلد بسرعة.

ويحتوي أيضا على خصائص مقاومة للسرطان (مضادات الأكسدة)، ويمكن أن يساعد تناوله عن طريق الفم في تعزيز فعالية كريمات الشمس.

فيتامين E

هو أحد مضادات الأكسدة مثل فيتامين C، ومن وظائفه الرئيسية في الجسم المساعدة في الإصلاح والحماية من أضرار أشعة الشمس.

ويمتص فيتامين E الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس عند وضعه على الجلد، ما يساعد على تقليل فرص ظهور البقع الداكنة والتجاعيد.

فيتامين K

يعد ضروريا لعمليات الجسم عند تخثر الدم، ما يجعله ضروريا لمن يعانون من أمراض جلدية معينة.

ويمكن أن يساعد في علاج الندبات والأوردة العنكبوتية والبقع الداكنة وعلامات التمدد والهالات السوداء تحت عينيك.

وفي حين أن البحث في فيتامين K محدود، كثيرا ما يستخدم الأطباء الكريمات التي تحتوي على فيتامين K للمساعدة في التورم والكدمات بعد الجراحة.

المصدر: إكسبريس