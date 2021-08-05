"إحساس" في قدميك يمكن أن يدل على انخفاض مستويات فيتامين B12!

يدعم فيتامين B12 العديد من الوظائف المهمة في الجسم، لذا فإن النقص في الفيتامين يمكن أن تكون له آثار لا توصف.

ويؤدي B12 العديد من الأدوار المهمة في الجسم، مثل المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء والأعصاب والحمض النووي.

ووفقا لمستشفى "وينشستر"، فإن الشعور بالوخز والإبر في القدمين أو اليدين يمكن أن يشير إلى انخفاض مستويات B12. وقد يظهر إحساس آخر على اللسان.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى ما يلي:

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• فقدان الوزن.

• التعب.

• شحوب لون البشرة.

• تغيرات في طريقة تذوق الأشياء.

• الارتباك.

• تقلبات في المزاج.

• مشاكل التوازن وخاصة في الظلام.

• الدوار عند التغيير إلى وضعية الوقوف.

• ضربات قلب سريعة.

ومن المهم أن يتم تشخيص وعلاج نقص فيتامين B12، أو نقص حمض الفوليك، في أسرع وقت ممكن.

ما الذي يسبب نقص فيتامين B12؟

هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين B12 - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي، ما يجعل جهاز المناعة يهاجم الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يساعد الجسم على امتصاص فيتامين B12.

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين B12 نتيجة عدم الحصول منه على ما يكفيهم من نظامهم الغذائي. كما أن الأشخاص الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي، يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12.

المصدر: إكسبريس