العلماء يدرسون فعالية لقاح "EpiVacCorona" الروسي

اتضح للعلماء حول فعالية لقاح "EpiVacCorona" الروسي، أن الأجسام المضادة من نوع IgG نشأت لدى 79 بالمئة من المتطوعين بعد مضي 42 يوما على تطعيمهم.





وتشير صحيفة "إيزفيستيا" إلى أن 2999 متطوعا شاركوا في اختبار لقاح "EpiVacCorona" الذي أجرته شركة "مختبرات البحوث السريرية"، حيث لقح 2253 منهم باللقاح الفعلي و746 بلقاح وهمي. وخضع كل مشارك إلى تسع جلسات لمتابعة حالته وأخذ عينات.

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ولفتت تاتيانا نيبومنياشيخ نائبة مدير مركز "فيكتور"، في حديث للصحيفة، إلى أن النتائج الأولية للاختبارات أكدت الفعالية المناعية للقاح.

وتقول، "يجب ألا نخلط بين الفعالية المناعية للقاح وبين الفعالية الوبائية، التي تعتمد على بيانات أخرى وتحسب باستخدام طريقة خاصة".

وتشير "إيزفيستيا" إلى أن مستوى الأجسام المضادة IgG كان مرتفعا (اكثر من 10) لدى أكثر من 40 بالمئة من المطعمين. وكان مستواها متوسطا (3.5- 9.99 ) لدى 21 بالمئة من المتطوعين. وأن معامل الإيجابية (1-3.49) اكتشف لدى 15.3 بالمئة من المطعمين.

ويستنتج خبراء "مختبرات البحوث السريرية"، من هذه النتائج، أن لقاح "EpiVacCorona" آمن وفعال، وليس له آثار جانبية.

وتشير هيئة حماية المستهلك، إلى أن هذا اللقاح لا يحتوي على فيروسات حية، ولكنه يشكل مناعة مضادة للفيروسات بفضل احتوائه على ببتيدات اصطناعية.

المصدر: نوفوستي