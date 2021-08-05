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كم تستمر الفترة الحادة لـ "كوفيد-19"؟

الصحة

كم تستمر الفترة الحادة لـ
Sputnik Georgy Zimarev
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة أنتونينا بلوسكاريوفا نائبة مدير العمل السريري في المعهد المركزي للبحوث العلمية في هيئة حماية حقوق المستهلك، في روسيا أن الفترة الحادة لـ "كوفيد-19" تستمر 18-19 يوما.

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وتقول الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، حول الفترة الحادة لعدوى "كوفيد-19":

"تستمر الفترة الحادة لعدوى "كوفيد-19" من 11 إلى 28 يوما وفي المتوسط 18-19 يوما، ويستمر إطلاق الفيروسات بالمتوسط 11 يوما".

في حين تستغرق فترة التعافي التام من المرض عدة أشهر.

وتشير الدكتورة، إلى أنه يجب في مفهوم "مدة المرض" التمييز بين الفترة الحادة للمرض التي تبدأ من ظهور أعراضه وتنتهي بزوال الأعراض الحادة، وبين فترة النقاهة التي قد تستمر عدة أشهر.

وتضيف، تحدد فترة الشفاء بعد الإصابة بالفيروس التاجي المستجد بشكل أساسي استنادا إلى وجود أمراض أخرى لدى المريض، وعمره وشدة العدوى.

المصدر: نوفوستي

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