روسيا.. هيئة حقوق المستهلك تشرح آلية تطور المناعة من كورونا في جسم الإنسان

كشفت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك في روسيا عن بعض خصائص تطور المناعة من فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان.

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وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن التراجع البطيء لعدد الأجسام المضادة لدى الإنسان بعد أشهر من شفائه من مرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا) لا يعني غياب المناعة من الفيروس لديه.

وجاء في مادة نشرها الموقع أنه "حتى لدى المستوى الأدنى من المناعة الخلطية، فإن مناعة الخلايا وذاكرة الخلايا تضمنان حماية فعالة".

وذكّرت هيئة حماية حقوق المستهلك بأن البحوث العلمية في هذا المجال لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، أعلن مدير المعهد المركزي لدراسة الأوبئة في روسيا، فاسيلي أكيمكين، أن فاعلية المناعة لدى الإنسان المتعافي من "كوفيد-19" تستمر على مدار مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر، ويجب أن يضمن اللقاح فترة من المناعة لا تقل عن الفترة المذكورة.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، إلى أن الأجسام المضادة تتكون لدى الإنسان بعد 18-20 يوما من تلقيه اللقاح، غير أن قوة المناعة تتوقف على خصائص جسم هذا الشخص أو ذاك.

المصدر: نوفوستي