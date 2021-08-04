الصحة العالمية: ندرس مدى خطورة متحور "لامبدا" من كورونا

أعلنت ميليتا فوينوفيتش مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، أن المنظمة تدرس حاليا متحور "لامبدا" من فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات ملتفزة أوضحت أن خبراء المنظة اهتموا بدراسة متحور "لامبدا" الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية قبل عام، وأن الحديث يدور عن معرفة "ما إذا كان لديه خواص تجعله أكثر شراسة من غيره".

وأضافت: "الأهم الآن هو وقف انتقال الفيروس، لاسيما وأن كل انتقال له من شخص إلى آخر يمكنه من التحور وظهور متغيرات جديدة له".

المصدر: "تاس"