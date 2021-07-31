أفضل 4 مكملات غذائية لوقف تساقط الشعر وتعزيز نموه!

يحدث تساقط الشعر لنا جميعا تقريبا بمرور الوقت، إلا أن هناك مكملات آمنة وفعالة يمكننا تناولها لإبطاء العملية.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر مرهقا بشكل خاص، وبينما يتعرض الكثير منا لخطره بسبب العوامل الوراثية أو ببساطة التقدم في السن، هناك الكثير من الطرق لتحفيز نمو الشعر والحفاظ على مظهر خصلاته صحية وممتلئة لفترة أطول. ويمكن أن يساعد عدد من الفيتامينات الآمنة التي يسهل الوصول إليها في تعزيز نمو الشعر، ودرء بقع الصلع غير المرغوب فيها أو ترقق الشعر لفترة أطول.

ويمكن أن يكون لتساقط الشعر عدد من الأسباب، بما في ذلك الإجهاد والأمراض المزمنة وعلاجات السرطان ونقص الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى.

وعند تناول مكمل غذائي عن طريق الفم، يتم امتصاصه في مجرى الدم حيث يغذي جميع الخلايا، بما في ذلك بصيلات الشعر.

وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية من نظامك الغذائي، فقد يؤثر ذلك على معدل نمو شعرك ويسبب تقصفه، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يساهم في تساقط شعرك من الجذور.

البيوتين

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يساعد البيوتين، المعروف باسم فيتامين B7، على تحويل خلايا معينة إلى طاقة، ويلعب دورا مهما في صحة الجلد والأظافر والشعر.

ويحفز البيوتين إنتاج الكيراتين ويمكن أن يزيد من معدل نمو البصيلات.

ومع ذلك، لا يتم تخزينه في الجسم وتحتاج إلى ملء البيوتين من مصادر خارجية - يعد صفار البيض وأطعمة الحبوب الكاملة واللحوم كلها مصادر رائعة للبيوتين، بالإضافة إلى المكملات الغذائية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

الزنك

يلعب الزنك دورا مهما في صنع البروتينات لشعرك والخلايا الأخرى.

ولا ينتج جسمك الزنك كما هو الحال مع الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، ويمكن أن تتضمن علامة عدم وجود ما يكفي من الزنك تساقط الشعر.

وتتوفر مكملات الزنك على نطاق واسع، ويمكنك أيضا الحصول عليها من تناول اللحوم والفاصوليا والمكسرات والبذور.

الحديد

يعد ترقق الشعر وتساقطه من العلامات الرئيسية لعدم وجود كمية كافية من الحديد - بالإضافة إلى الإرهاق والبشرة الشاحبة والباهتة.

وتميل النساء إلى أن يكن أكثر عرضة لخطر نقص الحديد، ولكن يمكن إصلاح ذلك بسهولة بالمكملات الغذائية، أو تناول اللحوم الحمراء التي تتغذى على الأعشاب والخضروات الورقية.

فيتامين (د)

يعتبر فيتامين (د) أحد أفضل الأشياء التي يمكنك تناولها للحصول على شعر وبشرة أفضل، وهو أحد أكثر المكملات فائدة عندما يتعلق الأمر بالمظهر الجيد.

ويأتي فيتامين (د) من التعرض لأشعة الشمس، ولكن لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي لإنتاج فيتامين (د) الذي يحتاجون إليه لشعر طويل ولامع.

المصدر: إكسبريس