علامات تحذيرية للسميّة من مكملات فيتامين B12!

يعد نقص فيتامين B12 شائعا حقا لدى كبار السن، ما قد يؤدي إلى أعراض منهكة مثل التدهور المعرفي وتلف الأعصاب.

ولكن، هل فكرت يوما كيف يمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين B12 إلى التسمم؟.

كشفت إحدى دراسات الحالة كيف أن مريضة تعالج من فقر الدم الخبيث، لم تستجب بشكل جيد لـcyanocobalamink وهو شكل مصنع من فيتامين B12.

وأوضح المعهد الوطني للصحة (NIH) أن فقر الدم الخبيث هو حالة مناعة ذاتية مكتسبة حيث يفتقد بروتين المعدة - المعروف باسم العامل الداخلي. وهناك حاجة إلى العامل الداخلي للارتباط بفيتامين B12 - من الأطعمة التي تناولتها - ثم إعادة امتصاصه في الجسم عبر القناة الهضمية.

ولأسباب لم تكتشف بعد، ينقلب الجهاز المناعي على نفسه ويهاجم خلايا المعدة، حيث يُفترض أن يتكون العامل الداخلي.

وقد تستغرق أعراض فقر الدم الخبيث بعض الوقت حتى تظهر، حيث يمكن للجسم الاحتفاظ باحتياطيات فيتامين B12 لعدد من السنوات.

وقام مركز معلومات وأبحاث الأدوية والسموم في إحدى جامعات كولومبيا بتوثيق كيفية استجابة مريضة مصابة بهذه الحالة لـcyanocobalamin.

وأشار الباحثون إلى أن "امرأة شابة عولجت بجرعات يومية متعددة من 1 ملغ من cyanocobalamin لفقر الدم الخبيث الحاد. وبعد جرعة إجمالية قدرها 12 ملغ، أصيبت بحب الشباب وخفقان القلب والقلق وصداع وأرق وأكاثيسيا".

ما هو الأكاثيسيا؟

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وصف WebMD الأكاثيسيا بأنه "اضطراب حركي يجعل من الصعب عليك البقاء ساكنا". وقد تشمل الرغبة الملحة في الحركة التململ وفك تشابك ساقيك أو التحرك صعودا وهبوطا.

وعادة ما يكون أكاثيسيا أحد الآثار الجانبية للأدوية المضادة للذهان المستخدمة في علاج الحالات الطبية مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب.

واقترح العلماء أن الأكاثيسيا يمكن أن تكون ناجمة عن انسداد الدوبامين في الدماغ.

أما الأرق، فهو الصعوبة التي يواجهها المرء أثناء النوم، وأدرجت NHS أعراض الأرق التي تشمل:

• صعوبة النوم.

• الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل.

• الاستلقاء مستيقظا في الليل.

• الاستيقاظ مبكرا ولا تستطيع العودة للنوم.

• ما زلت تشعر بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم.

• تجد صعوبة في الحصول على قيلولة أثناء النهار حتى لو كنت متعبا.

• الشعور بالتعب وسرعة الانفعال أثناء النهار.

• تجد صعوبة في التركيز أثناء النهار لأنك متعب.

واستغرق الأمر أسبوعين - بعد أن توقفت المرأة في دراسة الحالة عن تناول cyanocobalamin - حتى تهدأ الآثار الجانبية للدواء.

وسواء كنت تتناول حقنا أو مكملات B12، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من آثار جانبية.

المصدر: إكسبريس