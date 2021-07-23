أربعة أعراض غريبة في فمك تحذر من انخفاض مستويات فيتامين B12!

يعتبر نقص فيتامين B12 أكثر انتشارا مما قد يدركه الكثيرون، ويمكن أن يفسر عددا من الأعراض غير العادية التي قد تتعامل معها.

ويمكن أن يتسبب نقص الفيتامين في بعض الأحيان في ظهور أعراض مأساوية لدرجة أنه يمكن للمرء أن يعتقد أنه يمكن أن يكون حالة صحية أكثر خطورة. فما هي الأعراض الأربعة الموجودة في الفم والتي تنذر بمستويات منخفضة؟.

التهاب اللسان

قالت "ميديكال نيوز توداي" إن اللسان سيكون ملتهبا ومنتفخا، وقد يكون له "سطح أحمر لامع"، وذلك لأن النتوءات الصغيرة على سطح اللسان تتقلص في الحجم، وبالتالي تترك سطحا أملس.

ويمكن أن تكون حالات التهاب اللسان الشديدة مؤلمة، ما قد يؤثر على الطريقة التي يتحدث بها الشخص أو يأكل.

قرح متكررة

إقرأ المزيد

عندما لا يتلقى الشخص ما يكفي من فيتامين B12، ينتج جسمك خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا تعمل بشكل صحيح.

وغالبا ما يرتبط نقص فيتامين B12 بفقر الدم، ويمكن أن يسبب أعراضا تشمل تقرحات الفم.

وفي معظم الحالات، لا تكون تقرحات الفم علامة على أي شيء خطير، ولكنها قد تكون مزعجة للغاية.

ومع ذلك، إذا ظهرت مع أعراض أخرى، فقد تكون قرح الفم المتكررة من أعراض نقص فيتامين B12.

الشعور بالحرقة

وفقا لموقع LiveStrong الطبي، يمكن أن تسبب متلازمة الفم الحارق إحساسا بالحرقان في اللسان أو الشفتين أو اللثة أو الحنك أو الحلق أو الفم بالكامل.

وقد تشمل الأعراض الأخرى جفاف الفم وزيادة العطش والتهاب الفم وفقدان التذوق أو تغيرات والوخز أو الإحساس بالخدر.

الحكة

وقد يشعر بعض الأفراد بوخز أو ألم بدلا من الحكة.

المصدر: إكسبريس