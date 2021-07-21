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طبيبة تدحض وهما شائعا عن فيتامين D

الصحة

طبيبة تدحض وهما شائعا عن فيتامين D
Gettyimages.ru bit245
صورة تعبيرية
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حذرت الدكتورة مارينا مامايفا، أخصائية طب الأطفال، من خطا شائع عن فيتامين D ودحضت الأوهام بشأن إنتاجه في الجسم.

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وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك ظروفا محددة لا يعرفها غالبية الناس، وهي أن فيتامين D ينتجه الجسم في في حالة الحركة فقط. وهذا قانون. أي عندما يكون الشخص مستلقيا تحت الشمس على الشاطئ، فإن هذه العملية لا تفيد إطلاقا".

وتضيف الطبيبة، من أجل إنتاج فيتامين D يجب أن تكون هناك حركة نشطة في الهواء الطلق. حينها يكفي التعرض لأشعة الشمس مدة 30-40 دقيقة في اليوم للحصول على الجرعة المطلوبة من بروفيتامين D ألذي يحوله الجسم إلى فيتامين "الشمس".

وتشير الأخصائية، إلى أن الجسم يستهلك هذا الفيتامين بسرعة، لذلك عمليا لا يتراكم في الجسم.

المصدر: نوفوستي

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