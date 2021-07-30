دراسة تدحض "أسطورة شائعة" حول أثر مستويات التستوستيرون لدى الرجال!

يزعم باحثون في جامعة بريستول أن الأسطورة القائلة إن مستويات هرمون التستوستيرون تقود النجاح في الحياة خاطئة، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة.

وفي التحليل الجيني، وجد الخبراء القليل من الأدلة على أن هرمون التستوستيرون يؤثر على نجاح الرجال أو حتى النساء، اللواتي ينتجن كميات صغيرة من هرمون التستوستيرون في المبايض.

وفي الواقع، يمكن أن يكون ارتفاع هرمون التستوستيرون نتيجة للنجاح، وليس العكس، وهو ما قد يفسر الدراسات السابقة التي ربطت المستويات العالية من الهرمون بحياة ناجحة.

وقالت معدة الدراسة الدكتورة أماندا هيوز، من كلية الطب بجامعة بريستول: "هناك اعتقاد شائع بأن هرمون التستوستيرون لدى الشخص يمكن أن يؤثر على المكان الذي ينتهي به الحال في الحياة".

ويُعرف التستوستيرون بأنه هرمون الذكورة ويصنع في الغالب في الخصيتين، ولكن أيضا في الغدد الكظرية القريبة من الكلى.

ومن المعروف بالفعل أن هرمون التستوستيرون عند الرجال مرتبط بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، مثل الدخل أو المؤهلات التعليمية.

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ووجدت دراسات سابقة أن الرجال الذين لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون هم في مواقع أكثر نجاحا من أقرانهم.

وقال الدكتور هيوز: "وجدت دراسة أجريت على المسؤولين التنفيذيين الذكور، أن هرمون التستوستيرون كان أعلى بالنسبة لأولئك الذين لديهم المزيد من المرؤوسين".

ووجدت دراسة أجريت على المتداولين الماليين الذكور أن ارتفاع هرمون التستوستيرون يرتبط بزيادة الأرباح اليومية.

وأفادت دراسات أخرى أن هرمون التستوستيرون أعلى بالنسبة للرجال ذوي التعليم العالي، وبين الرجال العاملين لحسابهم الخاص، ما يشير إلى وجود صلة مع ريادة الأعمال.

ودعمت مثل هذه الأبحاث الفكرة الشائعة القائلة بأن هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر على النجاح من خلال التأثير على السلوك - على سبيل المثال، يمكن أن يجعل المصرفي أو المتداول أكثر عدوانية.

ولكن النجاح قد يأتي قبل ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، وليس بعده، وفقا للدكتور هيوز.

وتقول أيضا: "بدلا من أن يؤثر هرمون التستوستيرون على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص، قد يؤدي امتلاك وضع اجتماعي واقتصادي أكثر حظا إلى رفع مستوى هرمون التستوستيرون لديك".

ولكن قد تكون هناك تفسيرات أخرى. يرتبط ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الرجال بالصحة الجيدة - وقد تساعد الصحة الجيدة الأشخاص على النجاح في حياتهم المهنية.

وقالت هيوز: "إن الارتباط لدى الرجال بين التستوستيرون والوضع الاجتماعي والاقتصادي، يمكن أن يعكس ببساطة تأثير الصحة على كليهما".

وبدلا من ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية على مستويات هرمون التستوستيرون.

ويمكن أن يؤثر تصور الشخص لنجاحه على هرمون التستوستيرون. وفي دراسات المباريات الرياضية، وجد أن هرمون التستوستيرون يرتفع لدى الفائز مقارنة بالخاسر.

وفي دراستهم، طبقت الدكتورة هيوز وفريقها نهجا يسمى التوزيع العشوائي (Mendelian) في عينة من 306248 بالغا بريطانيا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

ويعد التوزيع العشوائي تقنية وبائية تستخدم الاختلافات في علم الوراثة لتمييز ارتباط بسيط عن السببية (عامل يسبب آخر بشكل مباشر).

واستكشف الفريق تأثير هرمون التستوستيرون على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك الدخل والوضع الوظيفي والحرمان على مستوى الحي والمؤهلات التعليمية.

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كما نظروا في تأثير هرمون التستوستيرون على الصحة، بما في ذلك قياسات الصحة ومؤشر كتلة الجسم المصنفة ذاتيا (BMI)، وسلوك المخاطرة.

وأولا، حدد الفريق المتغيرات الجينية المرتبطة بمستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، ثم درس كيفية ارتباط هذه المتغيرات بالنتائج.

وتُحدد الشفرة الجينية للشخص قبل الولادة، ولا تتغير بشكل عام خلال حياته (هناك استثناءات نادرة، مثل التغييرات التي تحدث مع السرطان).

وهذا يجعل من غير المحتمل أن تتأثر المتغيرات الجينية بالظروف الاجتماعية والاقتصادية أو الصحة أو العوامل البيئية الأخرى خلال حياة الشخص.

وبالتالي، فإن أي صلة بين نتيجة معينة (مثل وظيفة ذات رواتب عالية) مع المتغيرات الجينية المرتبطة بالتستوستيرون، تشير بقوة إلى تأثير هرمون التستوستيرون على هذه النتيجة.

وعلى غرار الدراسات السابقة، وجد البحث أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون لديهم دخل أسري أعلى، ويعيشون في مناطق أقل حرمانا وكانوا أكثر عرضة للحصول على شهادة جامعية ووظيفة تتطلب مهارات.

ومن المثير للاهتمام، أن ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى النساء كان مرتبطا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، بما في ذلك انخفاض دخل الأسرة، والعيش في منطقة أكثر حرمانا، وانخفاض فرص الحصول على شهادة جامعية.

وخلص الفريق إلى أن هناك القليل من الأدلة على أن هرمون التستوستيرون يؤثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الصحة أو المخاطرة لدى الرجال أو النساء.

وكانت النتائج بالنسبة للنساء أقل دقة من نتائج الرجال، لذلك يمكن دراسة تأثير هرمون التستوستيرون لدى النساء بمزيد من التفصيل في المستقبل باستخدام عينات أكبر.

ونشرت النتائج في Science Advances.

المصدر: ديلي ميل