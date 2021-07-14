اختلال التوازن الهرموني لدى الرجال!.. طرق اكتشاف انخفاض هرمون التستوستيرون!

يعتبر اختلال التوازن الهرموني من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار بشكل رئيسي عند النساء، ولكن ماذا عن الرجال؟.

عندما يتعلق الأمر باختلال التوازن الهرموني، فإننا نناقش فقط الهرمونات الأنثوية التي تعيث فسادا في الجسم. وربما يرجع ذلك إلى أن هرمونات النساء تتقلب على مدار الشهر بسبب الدورة الشهرية وتتغير أكثر مع تقدم المرأة في العمر. ولكن ماذا عن هرمونات الذكورة؟.

وبهذا الصدد، تحدث موقع "إكسبريس" مع بيرتي سترينغر، رئيسة قسم التغذية في شركة Dynamic Nutrition Academy الخاصة بالصحة الهرمونية للرجال، ومايك كوتشيس، مدير الرعاية الصحية في Balance My Hormones، لمعرفة كيفية اكتشاف اختلال التوازن الهرموني لدى الرجال، وتحديدا انخفاض هرمون التستوستيرون.

اختلال التوازن الهرموني عند الرجال

قالت سترينغر: "يصف Low-T/TD انخفاض هرمون الذكورة الأساسي: التستوستيرون. عند بلوغ الذروة 19 عاما، يجب أن تظل المستويات صحية في العشرينات من العمر، وعادة ما يتم ملاحظتها من أواخر الثلاثينيات إلى أوائل الأربعينيات".

ويعد انخفاض هرمون التستوستيرون وTD أمرين مختلفين، حيث TD هو نقص هرمون التستوستيرون ويعتقد أن حوالي اثنين من كل 100 رجل يعانون من هذه المتلازمة. ونصف الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما لديهم TD، و30% من الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم انخفاض التستوستيرون، و25% من الرجال المصابين بمرض السكري لديهم أيضا انخفاض التستوستيرون.

وأضافت سترينغر: "ومع ذلك، يتجاهل العديد من الرجال الأعراض ويصفونها فقط على أنها علامات تقدم في السن ولا يدركون مدى أهمية معالجتها".

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وتعد مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة شائعة بشكل خاص لدى الرجال الذين لديهم وظائف مرهقة، أو لدى الرجال الذين يقودون أنماط حياة غير صحية، وفقا لسترينغر.

ووفقا للأبحاث، انخفضت مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بنسبة 20% على الأقل في العشرين عاما الماضية مع تزايد عدد الرجال الأصغر سنا الذين يعانون من آثار انخفاض هرمون التستوستيرون.

وأضافت سترينغر: "يؤدي ارتفاع مستويات السمنة والسموم الخارجية إلى إحداث فوضى في مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وتسبب ظهور الأعراض في وقت أبكر من جيل آبائنا".

وأوضحت سترينغر أن هرمون التستوستيرون، الأساسي لدى الرجال، يؤثر على الحالة المزاجية والدافع الجنسي والوزن، والصحة العقلية وصحة العظام والقدرة على التحمل، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت الخبيرة: "عندما تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور بعض الأعراض المحددة لدى الرجال".

ابحث عن الأعراض التالية كعلامات تدل على انخفاض تستوستيرون أو TD:

• انخفاض الدافع الجنسي.

• ضعف الانتصاب (غالبا ما يكون فقدان الانتصاب الصباحي هو العلامة الأولى).

• قلة عدد الحيوانات المنوية.

• تضخم أنسجة الثدي.

• تساقط شعر الجسم.

• فقدان كتلة العضلات.

• فقدان القوة.

• زيادة الوزن.

• الاكتئاب وتقلب الحالة المزاجية.

• كثرة التبول.

• نقص الطاقة.

وقال مايك كوكسيس، مدير الرعاية الصحية في Balance My Hormones، إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض TD، فيمكنك اكتشاف ذلك من خلال فحص الدم والعثور على العلاج المناسب لدى طبيبك.

المصدر: إكسبريس