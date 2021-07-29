علامات "غير عادية" لأمراض القلب تظهر على الجلد!

تشمل أعراض نوبة القلب عادة ألما شديدا في الصدر وصعوبة في التنفس وحتى الشعور بالمرض.

ولكن، قد تكون أيضا عرضة لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب القاتل وأمراض القلب إذا ظهرت عليك بعض العلامات المنذرة على جلدك. وهذه هي الأعراض الخمسة "غير العادية" التي يجب الانتباه إليها.

يمكن أن تسبب أمراض القلب تراكم السوائل الزائدة في الساقين والقدمين، ما يؤدي إلى تورمهما. وقد يصاب بعض المرضى أيضا بسلسلة من الأنماط الزرقاء أو الأرجوانية على طول أرجلهم. جراء انسداد الشرايين بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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وحذر مركز فلوريدا للأمراض الجلدية وسرطان الجلد (FLDSCC) من أن نمو الجلد الشمعي والآفة المؤلمة ذات اللون البني/الأحمر يمكن أن تكون علامات على أمراض القلب.

وقد تكون معرضا لخطر هذه الحالة إذا وجدت خطوطا حمراء أو أرجوانية في أظافرك.

وقال FLDSCC: "هل تعلم أن طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قد يكون أول شخص يكتشف العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب؟. العديد من أمراض القلب لها علامات تظهر على بشرتك وأظافرك. وعندما يرى طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك علامات وأعراضا غير عادية، يمكنه أن يوصيك بمراجعة موفر الرعاية الأساسية (PCP) واختبار أمراض القلب".

وتشمل علامات النوبة القلبية الأكثر شيوعا، ألما شديدا في الصدر، وألما منتشرا في ذراعك، وشعورا مفاجئا بدوار شديد.

ولكن، يمكنك تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة.

المصدر: إكسبريس