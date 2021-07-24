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ماذا يحدث للإنسان بعد تعافيه من "كوفيد – 19"؟

الصحة

ماذا يحدث للإنسان بعد تعافيه من
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البروفيسورة آنتشا بارانوفا
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أوضحت د. آنتشا بارانوفا، البروفيسورة الأمريكية روسية الأصل في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية ما يحدث بالإنسان بعد تعافيه من "كوفيد – 19".

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وقالت في حديث صحفي أدلت به لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" إن ربع الذين شفيوا من مرض كوفيد – 19" في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض "متلازمة طويلة الذيل" التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل.

وتتميز تلك المتلازمة بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء.

أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.

وأشارت البروفسورة إلى أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لمرض "كوفيد" ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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