العلماء الفنلنديون: أجسام مضادة تحفظ في جسم شخص متعاف من "كوفيد - 19" لمدة عام واحد

يمكن كشف أجسام مضادة لدى من تعافوا من "كوفيد – 19" حتى بعد مرور عام واحد من إصابتهم بالفيروس التاجي.

توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء في المعهد الفنلندي القومي للصحة والتنمية الاقتصادية.

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جاء ذلك في بيان نشره الخميس 22 يوليو المعهد استنادا إلى نتائج البحث العلمي.

وشارك في البحث 367 شخصا أصيبوا بالفيروس التاجي ربيع عام 2020 ولم يصابوا مرة أخرى ولم يخضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار المعهد إلى أن الكثيرين منهم اكتشفت لديهم أجسام مضادة بعد مرور عام واحد، إلا أن عددها يقل بمقدار الثلث تقريبا عن عدد الأجسام المضادة لديهم بعد مرور نصف العام من التعافي من "كوفيد – 19".

وأشار البيان كذلك إلى أن عدد الأجسام المضادة لدى الذين أصيبوا بشكل خطير من مرض "كوفيد - 19" كان أكبر مقارنة بمن أصيبوا بشكل خفيف من المرض. وعلاوة على ذلك فإن كل من أصيب بشكل خطير من المرض احتفظ بأجسام مضادة بعد مرور عام واحد من التعافي.

وقد أثبت العلماء أن قدرة الأجسام المضادة لدى المتعافين من "كوفيد - 19" على مقاومة سلالات جديدة وخاصة سلالتي "بيتا" و" دلتا" أقل، مقارنة بقدرتها على مكافحة الفيروس التاجي الأولي.

المصدر: تاس