أخصائي مناعة روسي: لن تضطر إلى إعادة التطعيم طوال حياتك

أكد عالم المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف، أن الروس لن يضطروا إلى إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا كل 6 أشهر طوال حياتهم، ويمكن أن يحدث هذا فقط أثناء الوباء.

وقال، في مقابلة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس": "يمكن أن يحدث هذا فقط أثناء الوباء. ولن يكون موجودا إلى الأبد، فهو لا يعمل بهذه الطريقة.. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح، فبحلول صيف العام المقبل، سينتهي كل شيء في الغالب وسيكون من الضروري فقط التحكم في الحدود الخارجية حتى لا يتم استيراد الفيروس من البلدان التي لا يوجد فيها تطعيم وحيث سيستمر كوفيد – 19".

وأضاف: "إذا تم الحفاظ على المعدلات الحالية للتطعيم وإعادة التطعيم، فسوف يستغرق الأمر من 7 إلى 8 أشهر".

وتابع: "بحلول شهر مارس المقبل، سيكون من الواضح ما إذا كانت هناك حالات تفشي للمرض، لكن لسوء الحظ، مع معدلات التطعيم المنخفضة، فإن الفيروس لديه الوقت للتكيف مع اللقاحات".

وشدد البروفيسور الروسي على أن "هذه مشكلة أيضا".

المصدر: RT