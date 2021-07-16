أكاديمي روسي يعزو ارتفاع عدد الإصابات بـ" كورونا" في روسيا إلى تغيّر سلالة سائدة

عزا الأكاديمي ونائب رئيس معهد الوبائيات لدى هيئة "روس بوتريب نادزور" ألكسندر غوريلوف ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بروسيا إلى تغيّر السلالة السائدة.

وحسب الأكاديمي فإن روسيا والعالم أجمع يواجهان في الوقت الراهن أوضاعا متوترة متعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا ويعود سبب ذلك إلى تغير مختلف السلالات للعدوى.

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وأوضح قائلا:" إن تغير السلالة السائدة للفيروس يرافقه كقاعدة عامة ارتفاع عدد المصابين به، هذا ما نشهده في بلادنا. ولا يزال هذا العدد المرتفع للإصابات بالفيروس التاجي في روسيا قائما على مدى شهر واحد أو شهر ونصف الشهر ليبلغ ذروته، ثم ستحل مرحلة الاستقرار التي ستستمر لمدة شهر واحد تقريبا. ثم يجب أن تبدأ مرحلة انخفاض عدد المصابين بالفيروس. لكن سرعة حلول تلك المرحلة تتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووتائر حملة تطعيم السكان.

يذكر أن رئيس منظمة الصحة العالمية كان قد أعلن في وقت سابق أن العالم على عتبة موجة جديدة لوباء فيروس كورونا تسودها سلالة "دلتا" الأكثر انتشارا.

المصدر: تاس