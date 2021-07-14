روسيا تبقى في المرتبة الرابعة في عدد الإصابات بكورونا

تدرج روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لإحصاءات موقع منظمة الصحة العالمية، وفي المرتبة الخامسة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

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وتتجاوز روسيا وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بعدد 5.833.175 حالة، فرنسا في هذا المؤشر، حيث بلغ عدد حالات الإصابة 5.700.017. وتجاوزتها روسيا في 7 يوليو، حين بلغ عدد الإصابات 5.682.634 مقابل 5.677.746 حالة.

ومع ذلك، في 6 يوليو، احتلت فرنسا المركز الرابع في قائمة منظمة الصحة العالمية بـ 5.675.702 حالة إصابة، وروسيا في المرتبة الخامسة بـ 5.658.672 حالة.

تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم في الولايات المتحدة بأكثر من 33.5 مليون حالة. تليها الهند بما يزيد على 30.9 مليون حالة، فالبرازيل بأكثر من 19 مليون حالة.

وتختلف بيانات منظمة الصحة العالمية عن المعلومات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، والتي وفقًا لها لا تزال روسيا في المركز الخامس من حيث عدد الإصابات بـ 5.762.211 حالة. كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة بعدد 33.911.823 حالة إصابة، تليها الهند بـ 30.907.282، فالبرازيل بعدد 19.151.993، ثم فرنسا 5.882.937.

وفي اليوم الماضي، تم تسجيل 24702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، وتعافي 19566 مريضا، فيما سُجل تطعيم أكثر من 28.6 مليون مواطن روسي ضد "كوفيد – 19".

المصدر: نوفوستي