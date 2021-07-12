دراسة علمية: لقاح "سبوتنيك V" الروسي فعال ضد سلالات جديدة من كورونا

أكد مركز "غاماليا" الطبي الروسي أن نتائج دراسة علمية أثبتت فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي في وقاية جسم الإنسان من سلالات فيروس كورونا.

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وأشار المركز (الذي يعود له الفضل في تطوير اللقاح المذكور) في بيان، إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها خبراؤه نشرت في مجلة Vaccines الدولية الرائدة في دراسة اللقاحات.

وجاء في البيان الصادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المعني بالترويج للقاح الروسي في الدول الخارجية) أن نتائج الدراسة تدل على أن مصول الدم المأخوذة من متلقيي "سبوتنيك V" تتمتع بقدرة عالية على مكافحة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر الصندوق أن منهجية الدراسة تعتمد على تقييم النشاط الواقي لمصول دماء الأشخاص المطعمين بـ "سبوتنيك V" في تعاملها مع عينات من السلالات الجديدة المنتشرة عالميا من فيروس كورونا، وذلك عبر المقارنة بين فعاليتها في مكافحة فيروس كورونا الأصلي وقدرتها على مواجهة تحوراتها المختلفة.

المصدر: "نوفوستي"