دراسة أرجنتينية تؤكد تكون مستويات حماية عالية بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن نتائج دراسة لقاح "سبوتنيك V" في المجلة الدولية "Cell Reports Medicine"، أكدت اكتساب مستويات حماية عالية بعد التطعيم بهذا اللقاح الروسي.

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ونصت هذه الدراسة على أن التطعيم باللقاح الروسي ينتج مستويات عالية من الأجسام المضادة والأجسام المضادة المعادلة للفيروسات بين المرضى غير المصابين بفيروس كورونا وبين الناجين من المرض في الأرجنتين.

وقيمت الدراسة إنتاج الأجسام المضادة الخاصة بـ "سارس – كوف – 2" بعد تطعيم العاملين الصحيين الأرجنتينيين، وحللت عيار الأجسام المضادة "IgG"، والقدرة على التحييد بعد حقنة واحدة أو اثنتين من لقاح "سبوتنيك V" لدى الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى "كوفيد – 19" ومن لم يكن مريضا من قبل.

ومن بين النتائج الرئيسة للدراسة، يشير مؤلفو المقال إلى أن 94٪ من الأشخاص الذين لم يصابوا في السابق بفيروس كورونا، لديهم استجابة مناعية قوية بعد إعطاء جرعة واحدة من اللقاح الروسي.

وأشار كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، إلى أن "المقال الذي نشره خبراء من الأرجنتين في مجلة (Cell Reports Medicine) الطبية المتخصصة، مثال آخر عن البيانات الإيجابية التي تم الحصول عليها أثناء استخدام لقاح سبوتنيك V"، لافتا إلى أن هذا اللقاح يوفر مستوى عاليا من الحماية لكل من أولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا من قبل، وأولئك الذين أصيبوا بالعدوى.

وشدد ديميترييف على إن "سبوتنيك V، هو "أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد فيروس كورونا في العالم، وهو ما يؤكده نشر مجموعة واسعة من البيانات من الهيئات التنظيمية والمؤسسات العلمية في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط".

المصدر: وسائل إعلام روسية