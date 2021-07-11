"سبوتنيك V" الروسي أظهر سلامة عالية خلال حملة التطعيم في سان مارينو

أكدت مجلة "لانسيت" الطبية المعروفة أن البيانات بخصوص استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في دولة سان مارينو الأوروبية أظهرت مستوى عاليا من سلامة هذا اللقاح.

وكشفت دراسة جديدة نشرت "لانسيت" نتائجها الأولية أن أعراضا جانبية بسيطة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الروسي ظهرت لدى 53.3% من المشاركين في الدراسة في سان مارينو، وبعد الجرعة الثانية لدى 66.8% من المشاركين.

وبشكل عام، ظهرت أعراض جانبية بسيطة بعد تلقي أي من جرعتي اللقاح لدى 76% من المشاركين في الدراسة، لكن هذه الأعراض كانت حادة لدى 2.1% فقط من تلك الحالات، فيما ظهرت لدى أغلبية المشاركين أعراض خفيفة أو متوسطة، مثل الضعف والصداع.

ولم يتم رصد حالات لنقل أشخاص إلى المستشفى أو وفاتهم إثر تلقيهم اللقاح الروسي، حسب الدراسة.

وأشارت المجلة إلى أن "دراستنا كشفت النسبة العالية من قبولية اللقاح الروسي لدى الناس تحت سن الـ60، حيث كانت جميع الأعراض الجانبية تقريبا خفيفة أو متوسطة ودامت أقل من يومين".

وفيما يتعلق بالناس فوق سن الـ60 فكان عدد حالات ظهور الأعراض الجانبية جراء تلقي "سبوتنيك V" لديهم أقل مما لدى متلقي اللقاحات المعتمدة الأخرى ضد الفيروس التاجي.

وخلصت المجلة إلى أن نتائج دراستها تدفع "للاستنتاج بأن "سبوتنيك V" يتمتع بنسبة عالية من السلامة، لاسيما لدى الفئة العمرية فوق الـ60، من ناحية خطر ظهور الأعراض الجانبية".

وجرت الدراسة في فترة ما بين الرابع من مارس والثامن من أبريل الماضيين بمشاركة 2558 شخصا في سان مارينو.

وأشار المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن سان مارينو أصبحت أول دولة في أوروبا تمكنت من دحر فيروس كورونا ورفع القيود المفروضة للحد من تفشيه، بفضل اعتماد لقاح "سبوتنيك V".

وقال: "عدم وجود أي تسييس وانحياز أتاح لسان مارينو اختبار اللقاح الروسي الذي أثبت مكانته كأحد أفضل اللقاحات في العالم من حيث السلامة والفعالية".

وسبق أن أثبت لقاح "سبوتنيك V" فعاليته وسلامته خلال اختبارات سريرية نفذت في عدد من الدول، منها الإمارات والبحرين.

المصدر: "لانسيت" + RT