عالم يكشف "المعيار الذهبي" للتطعيم
Sputnik
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صرح نائب مدير الأبحاث بمعهد لللبحوث الأوبئة الروسي، ألكسندر غوريلوف، أن التغلب على معظم الأمراض المعدية يتطلب تلقيح ما بين 94 و96% من السكان.
وقال الخبير إن ذلك سيسمح بالحفاظ على حياة الناس الذين لديهم الموانع الطبية للتطعيم.
وأضاف: "من أجل منع تفشي مرض الحصبة يجب أن تكون التغطية (بالتطعيم) في جميع أنحاء العالم على الأقل 94% من المجموعات التي صدر بها القرار. وفي هذه الحالة فقط من الممكن السيطرة على العدوى".
وأشار إلى أن فيروس كورونا يتم التحكم فيه أيضا عن طريق الوقاية المحددة.
ودقق: "في أي حالة من الأحوال فإن نسبة ما بين 94 و96% هي المعيار الذهبي لمعظم الأمراض المعدية".
المصدر: نوفوستي