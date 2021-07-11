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عالم يكشف "المعيار الذهبي" للتطعيم

الصحة

عالم يكشف
Sputnik
حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا
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صرح نائب مدير الأبحاث بمعهد لللبحوث الأوبئة الروسي، ألكسندر غوريلوف، أن التغلب على معظم الأمراض المعدية يتطلب تلقيح ما بين 94 و96% من السكان.

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وقال الخبير إن ذلك سيسمح بالحفاظ على حياة الناس الذين لديهم الموانع الطبية للتطعيم.  

وأضاف: "من أجل منع تفشي مرض الحصبة يجب أن تكون التغطية (بالتطعيم) في جميع أنحاء العالم على الأقل 94% من المجموعات التي صدر بها القرار. وفي هذه الحالة فقط من الممكن السيطرة على العدوى".

وأشار إلى أن فيروس كورونا يتم التحكم فيه أيضا عن طريق الوقاية المحددة.

ودقق: "في أي حالة من الأحوال فإن نسبة ما بين 94 و96% هي المعيار الذهبي لمعظم الأمراض المعدية".

المصدر: نوفوستي

 

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