عالم يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد طفرة "دلتا" من فيروس كورونا

أفاد سيرغي نيتيوسوف، نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية بأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي الملقحين من طفرة "دلتا" من فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح نيتيوسوف: "تدل المعلومات المتأتية من بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى على أن لقاحات mRNA ولقاحات ناقلات بما فيها لقاح "سبوتنيك V" الروسي، تحمي الملحقين منها (من طفرة "دلتا") وإن كان بدرجة أقل. وكانت تحمي من الطفرة الأصلية من الفيروس بمقدار 95% وحاليا تحمي من طفرة "دلتا" بمقدار 90%".

وأشار العالم إلى أنه تم في العالم حتى الآن اختراع لقاحات فعالة مضادة للفيروسات، بما فيها لقاح "سبوتنيك V". ومكوناتها الرئيسية هي الفيروسات والبروتينات وmRNA.

وأضاف: "يجب أن نستخدم ما هو المتوفر لدينا".

وعبر عن اعتقاده أن التطعيم وارتداء القمامات يحمي الناس وسيساعد في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي