النظام الغذائي لفرط نشاط الغدة الدرقية.. أطعمة ينبغي تبنّيها من أجل نمط حياة صحي!

يعد فرط نشاط الغدة الدرقية حالة طبية يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض لدى المرضى.

فما النظام الغذائي الذي يجب على الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية، اتباعه؟.

وفقا لمؤسسة الغدة الدرقية البريطانية (BTF)، لا يوجد نظام غذائي محدد يجب على الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية اتباعه.

ولكن يحتاج الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية لمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة قدر الإمكان.

وبناء على دليل NHS Eatwell، فإن النظام الغذائي الصحي يشمل:

• تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم.

• اعتماد الوجبات على الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة.

• وجود بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان.

• تناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم وغيرها من البروتينات.

• اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن وتناولها بكميات قليلة.

• شرب الكثير من السوائل (على الأقل ستة إلى ثمانية أكواب في اليوم).

وقد يوصي الطبيب أو الصيدلي بمكملات أو فيتامينات معينة للأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية.

ويشرح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة على موقعه على الإنترنت: "قد يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من اليود - مثل عشب البحر أو dulse، أو أنواع أخرى من الأعشاب البحرية - إلى حدوث فرط نشاط الغدة الدرقية أو تفاقمه. تناول مكملات اليود يمكن أن يكون له التأثير نفسه. تحدث مع أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها، وأخبرهم إذا كنت تتناول مكملات اليود".

ما هي الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية؟

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وفقا لموقع NHS الإلكتروني، تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

• العصبية والقلق والتهيج.

• فرط النشاط - قد تجد صعوبة في البقاء ساكنا ولديك الكثير من الطاقة العصبية.

• تقلب المزاج.

• صعوبة النوم.

• الشعور بالتعب طوال الوقت.

• الحساسية للحرارة.

• ضعف العضلات.

• إسهال.

• الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

• العطش المستمر.

• الحكة.

• فقدان الاهتمام بالجنس.

وتشمل العلامات الجسدية الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية أيضا ما يلي:

• تورم في رقبتك بسبب تضخم الغدة الدرقية.

• معدل ضربات القلب غير المنتظم و/أو السريع غير المعتاد (الخفقان).

• ارتعاش.

• الجلد الدافئ والتعرق المفرط.

• احمرار راحتي يديك.

• طفح جلدي مثير للحكة.

• تساقط الشعر.

• فقدان الوزن .

• مشاكل في العين، مثل الاحمرار أو الجفاف أو مشاكل الرؤية.

المصدر: إكسبريس