دراسة أرجنتينية: الآثار الجانبية للقاح "سبوتنيك V" الروسي لدى 0.5% ممن تلقوه

أظهرت دراسة أعدتها وزارة الصحة الأرجنتينية أن نسبة الذين تعرضوا لآثار جانبية بعد تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بلغت 0.5%.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم الكشف عن أكثر من 38 ألف حالة للآثار الجانبية قد تكون مرتبطة باللقاح، أو 548.73 حالة من 100 ألف جرعة من اللقاح، ما يعادل 0.5%، و2.78 حالة خطيرة لـ100 ألف جرعة، وذلك بعد إعطاء 6 ملايين و964 ألفا و344 جرعة من اللقاح الروسي.

وحسب الدراسة، فإن الآثار الجانبية الأكثر انتشارا هي الصداع وارتفاع درجة الحرارة.

وعلى وجه التحديد تم رصد 15278 حالة من الصداع والإحساس بالألم في العضلات والمفاصل و14397 حالة لارتفاع درجة الحرارة مع ألم في العضلات والمفاصل.

وبشكل عام منذ بدء حملة التطعيم تم الكشف عن 45728 حالة لتعرض الأشخاص للآثار الجانبية التي قد تكون مرتبطة باللقاحات، وذلك بعد إعطاء 12 مليونا و801 ألف و115 جرعة من مختلف اللقاحات.

وكانت هناك 307 حالات خطيرة تطلبت نقل المرضى إلى المستشفى.

وتعليقا على الدراسة الأرجنتينية، أشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى أنها تؤكد فاعلية لقاح "سبوتنيك V"، حيث بلغت نسبة الآثار الجانبية التي تطلبت نقل أصحابها إلى المستشفى 0.0027% فقط.

المصدر: نوفوستي