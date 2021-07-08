طبيب يحذر من الخطر القاتل لداء المبيضات

حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من خطر داء المبيضات القاتل، الذي تعرفه معظم النساء ويعالجن أنفسهن من مرض القلاع.



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن هذا المرض تسببه عدوى فطرية تبدو غير ضارة، ولكن يمكن أن يصبح قاتلًا خبيثًا.

وداء المبيضات - مرض معد تسببه فطريات مجهرية تشبه الخميرة من جنس Candida، وبعض انواعها تسبب مشكلات للبشر. ويحمل نصف البشر هذه الفطريات في الجهاز الهضمي أو التناسلي وفي تجويف الفم، ولكنها لا تظهر إلا في حالة المرض أو الإجهاد أو الحمل، او تناول المضادات الحيوية. وغالبية النساء يصبن بها في منطقة الجهاز البولي - التناسلي، حيث تظهر على شكل إفرازات مهبلية بيضاء اللون، وتسبب الحكة والألم، ولكن لا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. لذلك يمكن أن تصاب العذارى به أيضا.

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ويشير مياسنيكوف، إلى أن الذين يستخدمون أطقم أسنان اصطناعية يعانون من جفاف دائم في تجويف الفم، ويصاب الأطفال بداء المبيضات الفموي ، الذي يتميز بظهور طبقة بيضاء على الأغشية المخاطية. وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة لأسباب مختلفة. و يمكن أن ينتقل داء المبيضات إلى المريء ، ما يسبب الألم واضطراب عملية البلع. ويمكن أن يصيب داء المبيضات الكبد والكلى وعندها يتحول إلى قاتل، ويصبح من الصعب علاجه، ويصبح احتمال الشفاء أو الوفاة من الأدوية المضادة للمرض 50 إلى 50 .

ويضيف مياسنيكوف، اكتشف العلماء اليابانيون قبل سنوات المبيضات الذهبية المقاومة لجميع أنواع الأدوية، وتلحق أضرارا جسيمة بأعضاء الجسم الداخلية.

وينسب إلى عوامل خطر تطور داء المبيضات: مرض السكري، وارتفاع بسيط بمستوى الغلوكوز في الدم. ـ وكذلك يصاب به الأطفال والمراهقون وكبار السن ـ الإجهاد الشديد، تناول بعض أنواع الأدوية (مضادات حيوية، هرمون الستروجين، الكورتيستيرويدات)، فرط التعرق بسبب الطقس الحار والملابس الاصطناعية، الإفراط في استخدام مستحضرات النظافة الشخصية الحميمة، اللولب الرحمي، الحمل، نقص المناعة، السمنة، أمراض السرطان.

وإذا ظهر هذا الداء اربع مرات في السنة و أكثر يمكن الشك بوجود استعداد وراثي له.

ويحذر مياسنيكوف جميع النساء من معالجة المرض ذاتيا، مشيرا إلى أن أعراض المرض من السهل خلطها مع أعراض أمراض أخرى. لذلك من الأفضل عند ظهور هذه الأعراض استشارة الطبيب المختص لتشخيص نوع المرض وعلاجه.

المصدر: فيستي. رو