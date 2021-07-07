مواد غذائية تشكل خطورة كبيرة على الكبد

تشير نتائج عدد من الدراسات العلمية إلى أن بعض المواد الغذائية تشكل خطرا مباشرا على الكبد، الذي يعتبر أحد أهم أعضاء جسم الإنسان.

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ويشير موقع "doctorpiter.ru" استنادا إلى نتائج هذه الدراسات، إلى أن الخبراء ينصحون أولا بالانتباه إلى المواد الغذائية المحتوية على السكر، مثل المشروبات الغازية، التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة ومواد عطرية لتحسين النكهة وإضافات خطرة تجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بكفاءة.

وينصح الخبراء أيضا بعدم الإفراط في تناول الفواكه، لأنها تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز الذي يؤثر سلبا في عمل الكبد أيضا.

ويعاني الكبد أيضا من الملح الزائد، فمثلا تحتوي علبة رقائق البطاطا(تشيبسي) على نصف كمية الملح اليومية المسموح بها. كما يحذر الخبراء من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية وخاصة المحتوية على نسبة عالية من الكحول. لأن الكحول يجبر الكبد على العمل بصورة إضافية مكثفة.

ويضيف الموقع، تلحق الرقائق (نوع من البسكويت) ضررا كبيرا بالكبد، لأنها مصدر للكربوهيدرات المكررة والسكر وشراب الذرة والدقيق الأبيض. كما يوصي الخبراء باستبدال السجق والنقاتق بلحوم قليلة الدسم (لحم الدجاج والديك الرومي)، وتجنب الأطعمة المقلية.

المصدر: نوفوستي