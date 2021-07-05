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طبيب يتحدث عن طريقة علاج كوفيد لدى من تلقوا لقاحا ضد كورونا

الصحة

طبيب يتحدث عن طريقة علاج كوفيد لدى من تلقوا لقاحا ضد كورونا
Sputnik
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قال يفغيني تيماكوف المختص في الأمراض المعدية، إن علاج مرض كوفيد-19، لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح، يجري بنفس طريقة علاج الذين لم يتم تطعيمهم.

وأكد الطبيب على أن سريان المرض أخف وتوقعات الشفاء أفضل، لدى الذين تم تطعيمهم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المختص، أن الأعراض بشكل عام لدى من تم تطعيمهم، في حالة الإصابة بفيروس كورونا، لا تختلف عنها لدى غير المطعمين، لكنها أقل شدة وشراسة، ولا تصل إلى مرحلة تدمير الأعضاء والأنسجة، ونوه بأن توقعات الشفاء أفضل لديهم.

في أوائل شهر مايو الماضي، نشرت وزارة الصحة الروسية الإصدار 11 من الإرشادات المؤقتة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد وكيفية تشخيص المرض وعلاجه. ووفقا لها، يمكن علاج البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، باستخدام أدوية فافيبيرافير، وريمديسيفير، والغلوبيولين المناعي البشري، وكذلك إنترفيرون ألفا، وأوميفينوفر.

المصدر: نوفوستي

 

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