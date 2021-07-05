 
مباشر

تقرير: انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة في روسيا

الصحة

تقرير: انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة في روسيا
Vladimir pesnya
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrcx

يبقى الوضع الوبائي الخاص بنقص المناعة في روسيا متوترا، على الرغم من انخفاض عدد المصابين عام 2020 بنسبة 25 بالمئة لكل 100 ألف من السكان مقارنة بعام 2019.

إقرأ المزيد
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للتغيرات الجينية المرتبطة بالشيخوخة
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للتغيرات الجينية المرتبطة بالشيخوخة


ويشير تقرير عن "الحالة الصحية والوبائية لسكان روسيا عام 2020"، إلى أن "الوضع الوبائي لفيروس نقص المناعة في روسيا يبقى متوترا. فقد سجلت 61232 إصابة بفيروس نقص المناعة عام 2020 وبلغ مؤشر الإصابة بالإيدز 41.72 لكل 100 ألف شخص من السكان في عام 2020 ، وهذا أقل بنسبة 25 بالمئة من مؤشر عام 2019 الذي كان 55.65 ".

ووفقا للتقرير، سجل ارتفاع عدد الإصابات عام 2020 في 32 كيانا في روسيا، تتصدرها مقاطعات كيميروفو وبيرم وإيركوتسك وكراسنويارسك وأورينبورغ.

ويشير التقريرن إلى أنه في عام 2020 توفي 32208 أشخاص من المصابين بفيروس نقص المناعة، وهذا أقل بنسبة 4.3 بالمئة من عددهم عام 2019.

ويضيف، يتوفى الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة بمتوسط عمر 41 عاما، ولا يزال مرض السل السبب الرئيسي لوفاتهم. بحسب التقرير.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا