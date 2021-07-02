الكشف عن 5 حالات جديدة من "الجمرة الخبيثة" في أرمينيا

ذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الأرمينية، الجمعة، تحديد 5 حالات إصابة جديدة بـ"الجمرة الخبيثة" بين السكان في أرمينيا.

وأعلنت الوزارة، عن إصابة 3 من سكان منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد بالمرض، مشيرة إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى قسم الأمراض المعدية في مركز "مارتوني" الطبي.

وقالت: "في سياق دراسة أجراها المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تأكيد تشخيص الجمرة الخبيثة لدى خمسة من سكان قرية إساهاكيان في مقاطعة آني التابعة لمنطقة شيراك شمال غربي أرمينيا".

وأكدت أنه تم فحص إجمالي 7 أشخاص من سكان القرية بعد ورود تقارير عن اكتشاف "الجمرة الخبيثة" لدى حيوانات في المنطقة.

وحسب وزارة الصحة، فإن "المرضى يعالجون في مستشفى الأمراض المعدية في مدينة كيومري، ويقيم الأطباء حالتهم على أنها خفيفة ومتوسطة".

ومرض "الجمرة الخبيثة" معدي حاد يصيب الإنسان والحيوان، ويتميز بتعفن الدم وآفات تصيب الجلد والأمعاء والرئتين واللوزتين.

المصدر: "نوفوستي"