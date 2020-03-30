أرمينيا تلغي تشريح جثامين المتوفين بكورونا

اقترحت وزارة الصحة في أرمينيا عدم إجراء تشريح لجثامين المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت أناهيت أفانيسيان، نائبة وزير الصحة، إنه تم تقديم تعديلات على قانون الرعاية الصحية، تنص على عدم إجراء تشريح الجثة في حال نتجت الوفاة عن مرض فيروس كورونا.

وأوضحت المسؤولة أن هذه التعديلات يستوجبها الوضع المعقد المتعلق بتفشي كورونا في البلاد، وكذلك التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن مراكز التشريح في البلاد لا تتوفر فيها الظروف اللازمة لتشريح جثامين المتوفين بكورونا، لأنها لا تتوافق ومقاييس السلامة الدولية.

وأعلنت أرمينيا حالة طوارئ وطنية في الفترة من 16 مارس إلى 14 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سجل حتى الآن في البلاد 482 إصابة مؤكدة، و3 وفيات.

المصدر: "نوفوستي"