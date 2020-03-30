 
مباشر

أرمينيا تلغي تشريح جثامين المتوفين بكورونا

أخبار العالم

أرمينيا تلغي تشريح جثامين المتوفين بكورونا
Reuters David Mdzinarishvili
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njv7

اقترحت وزارة الصحة في أرمينيا عدم إجراء تشريح لجثامين المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت أناهيت أفانيسيان، نائبة وزير الصحة، إنه تم تقديم تعديلات على قانون الرعاية الصحية، تنص على عدم إجراء تشريح الجثة في حال نتجت الوفاة عن مرض فيروس كورونا.

وأوضحت المسؤولة أن هذه التعديلات يستوجبها الوضع المعقد المتعلق بتفشي كورونا في البلاد، وكذلك التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن مراكز التشريح في البلاد لا تتوفر فيها الظروف اللازمة لتشريح جثامين المتوفين بكورونا، لأنها لا تتوافق ومقاييس السلامة الدولية.

وأعلنت أرمينيا حالة طوارئ وطنية في الفترة من 16 مارس إلى 14 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سجل حتى الآن في البلاد 482 إصابة مؤكدة، و3 وفيات.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا