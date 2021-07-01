أوكرانيا.. وفاة طفلة عمرها 10 أعوام جراء الشيخوخة المبكرة

فارقت طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات الحياة جراء إصابتها بمتلازمة نادرة تعرف بالشيخوخة المبكرة.

ونعت دينا خيميتش والدة الطفلة إيرا خيميتش على صفحتها في "فيسبوك" ابنتها التي كانت تعد الطفل الوحيد المصاب بالشيخوخة المبكرة في أوكرانيا.

بسبب مرضها النادر، لم يكن بإمكان الطفلة اتباع نمط حياة متسم بالنشاط، لكنها حققت خلال حياتها القصيرة نجاحات ملموسة في الرسم، ونظمت عائلتها عدة معارض للوحاتها.

المصدر: RT + Lenta.ru