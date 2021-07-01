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منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات لتقليل انتشار "العفن الأسود"

الصحة

منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات لتقليل انتشار
Sputnik
منظمة الصحة العالمية
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أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة، وذلك لمنع الإصابة بما يسمى بـ"العفن الأسود".

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن.

ونوهت بأن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب بظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، و aspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات).

وأضافت فوينوفيتش: "توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان، لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة"، ونوهت بأن كوفيد-19 يضعف المناعة.

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وشددت فوينوفيتش على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص وإلى أدنى حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات، تساعد فعلا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض، ولكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.

المصدر: نوفوستي

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