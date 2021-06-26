الصحة العالمية: تفشي وباء "العفن الأسود" في روسيا قليل الاحتمال

عبرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، عن اعتقادها بأن تفشي وباء "العفن الأسود" في روسيا قليل الاحتمال، مؤكدة أن وزارة الصحة الروسية تراقب الوضع في هذا المجال.

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وردت على سؤال صحفي بهذا الشأن قائلة: "لا أتوقع وباء كبيرا (لـ "العفن الأسود")، لكن هذا يمثل عبئا كبيرا على نظام الرعاية الصحية ويتطلب أقصى قدر من عمليات النظافة وتعقيم الأدوات. ولكن في الوقت ذاته لا يمكن استبعاد أن أحدا ما لديه مناعة ضعيفة للغاية سيصاب بمرض فطري، مهما كان "العفن الأسود" أو أي مرض آخر. ويبدو لي أن وزارة الصحة الروسية تراقب الوضع في هذا المجال. لذلك ليست خائفة من مثل هذه النتيجة".

ودعت إلى متابعة مستوى تنفيذ الإجراءات في المؤسسات الطبية، مشيرة إلى ضرورة الفهم أن الفطريات متواجدة في كل الأماكن في الطبيعة، وأن "الأطباء يعرفون بشكل جيد جدا أن الأمراض الفطرية الجهازية ليست ممكنة إلا في ظروف وجود عدد كبير منها في البيئة أو في حال انخفاض المناعة".

وأضافت: "من المؤكد أن فيروس كورونا يؤدي إلى انخفاض المناعة. وأحد الأدوية المستخدمة للعلاج في الحالات الصعبة هي الستيرويدات القشرية، وهي الهرمونات الهادفة إلى إنقاذ الشخص، لكنها تؤدي إلى انخفاض مواجهته للأمراض الأخرى. ومع الأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير للناس الموجودين حاليا في المستشفيات، يجب متابعة المستوى العالي لتنفيذ الإجراءات. وطبعا أن الخطر متزايد دائما في مثل هذه الظروف".

المصدر: تاس