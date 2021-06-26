بدء اليوم بالشوكولاتة قد يحمل فوائد غير متوقعة للنساء بعد سن اليأس

وجدت دراسة جديدة أجريت على النساء بعد سن اليأس أن تناول كمية مركزة من الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة في الصباح قد يساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

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وقد يبدو تناول الشوكولاتة بالحليب كل يوم وكأنه وصفة لزيادة الوزن، ولكن الدراسة الجديدة وجدت أنه بعد سن اليأس عند النساء يمكن تناول كمية مركزة من الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة في الصباح أن تساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

ولمعرفة المزيد عن تأثيرات تناول شوكولاتة الحليب في أوقات مختلفة من اليوم، تعاون باحثون من بريغهام مع محققين في جامعة مورسيا في إسبانيا. وأجروا معا تجربة عشوائية خاضعة للرقابة لـ 19 امرأة بعد سن اليأس تناولن إما 100غ من الشوكولاتة في الصباح (في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ) أو في الليل (في غضون ساعة واحدة قبل النوم). وقارنوا زيادة الوزن والعديد من الإجراءات الأخرى بعدم تناول الشوكولاتة.

وأفاد الباحثون أنه من خلال دراسة النساء وجدوا:

- لم يؤد تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل إلى زيادة الوزن،

- يمكن أن يؤثر تناول الشوكولاتة في الصباح أو في المساء على الجوع والشهية وتكوين الجراثيم والنوم وغير ذلك.

- يمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة خلال ساعات الصباح على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

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- تغير الشوكولاتة في المساء / الليل الراحة في الصباح التالي والتمثيل الغذائي.

وقال فرانك إيه جي إل شير، دكتوراه وماجستير في علم الأعصاب من مستشفى بريغهام: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على أنه ليس فقط ماذا نأكل، ولكن أيضا متى نأكل، يمكن أن تؤثر على الآليات الفسيولوجية المشاركة في تنظيم وزن الجسم".

وأوضحت مارتا غاراوليت، عالمة الأعصاب من قسم الطب والأعصاب في مستشفى بريغهام: "لم يكتسب متطوعونا وزنا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية المتناولة. وأظهرت نتائجنا أن الشوكولاتة قللت من استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات كما هو موضح في الدراسات السابقة".

المصدر: ميديكال إكسبريس