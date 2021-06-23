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عالم أحياء روسي يحذّر من تحوّر جذري لفيروس كورونا في حال رفض التطعيم

الصحة

عالم أحياء روسي يحذّر من تحوّر جذري لفيروس كورونا في حال رفض التطعيم
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلن طبيب الوبائيات في شركة "إنفيترو – سيبيريا" للفحوصات الطبية، أندريه بوزدنياكوف أن الوتائر المنخفضة لحملة التطعيم في روسيا قد تجعل فيروس كورونا يقوم بتحورات جذرية لا رد لها.

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وقال:" في حال بقيت وتائر التطعيم على مستوى منخفض فإن الفيروس قد يتحور إلى درجة تعطل عمل كل اللقاحات. ويمكن أن يحدث ذلك، حسب الطبيب، في حال وجود عدد كاف من الناس ضمن سكان البلاد لديهم نظام مناعة قادر على مقاومة الفيروس، أي الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19".

مع ذلك فإن الطبيب أشار إلى أن السلالات سارية المفعول لفيروس كورونا لا تؤثر على فاعلية اللقاحات.

يذكر أن العلماء الروس قد اخترعوا 4 لقاحات ضد فيروس كورونا قد أثبتت أمانها وفاعليتها وهي "سبوتنيك"، "أبيفاك كورونا"، "كويفاك"، "سبوتنيك - لايت".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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