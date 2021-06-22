الأطباء الإيطاليون: الأشكال الخطيرة لـ"كوفيد - 19" قد تسبب مشاكل معرفية

أوضح العلماء الإيطاليون أن 16% من المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19" قد تظهر لديهم مشاكل طويلة الأمد ترتبط بالذاكرة ومعالجة المعلومات.

وقد تطرق العلماء إلى هذا الموضوع في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لأمراض الأعصاب.

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وقال أحد أصحاب البحث بهذا الشأن البروفيسور في جامعة "فيتا ساليوت" الإيطالية، ماسيمو فيليبي:" يواجه بعض المرضى المصابين بأشكل خطيرة لفيروس كورونا بسوء الذكرة وانخفاض القدرة الذهنية. لذلك فإن العلماء لا يزالون يدرسون من تعرضوا لأشكال خطيرة من مرض "كوفيد – 19".

وقد أجرى فيليبي وزملاؤه أول دراسة واسعة النطاق في هذا المجال حيث رصدوا تغيرات طرأت على حالة الصحة وعمل الدماغ لدى عشرات المرضى الذين تم علاجهم في مستشفى الجامعة.

وراقب العلماء حالة الجهاز العصبي للمرضى باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. كما راقب فيليبي وزملاؤه التغيرات في ذكائهم وسلوكهم باستخدام اختبارات الذاكرة والذكاء.

وأظهرت الدراسة أنه حتى بعد شهرين من التعافي، يعاني أكثر من نصف المرضى من اضطرابات مختلفة في الوعي والسلوك. وعلى وجه الخصوص، يعاني 16٪ منهم من مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى والتركيز ومعالجة المعلومات. وشكا حوالي 6٪ منهم من إعاقات بصرية معرفية أخرى، كما شكا حوالي 25٪ من المرضى من إصابتهم بمجموعات مختلفة من هذه الأعراض.

مع ذلك فإن تلك الأعراض اختفت تدريجيا في الأشهر العشرة التالية من مراقبتهم، لدى حوالي 17٪ من المرضى. ويأمل، فيليبي وزملاؤه بأن تساعد البحوث الإضافية في فهم كيفية استعادة وظائف الوعي والذاكرة لدى المرضى الآخرين الذين نجوا من أشكال خطيرة من "كوفيد – 19".

المصدر: تاس