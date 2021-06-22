فرض قيود جديدة لمواجهة "كوفيد-19" في موسكو

أعلن في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء عن فرض قيود جديدة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا وسط تنامي عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، وفقا للسلطات.

إقرأ المزيد

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر مدونته، إن الوقت قد حان لفرض نظام مؤقت لزيارة المطاعم والمقاهي في المدينة من أجل تجنب فرض الإغلاق الكلي. وأوضح أن على المطاعم والمقاهي إنشاء نظام للتحقق من أن كل زبون لديه رمز الاستجابة السريعة (QR-code) الذي يوثق تلقيه التطعيم أو تعافيه من "كوفيد-19" (منذ فترة لا تتجاوز ستة أشهر).

وأشار إلى أنه سيتم فتح صالات الطعام بعد التحقق من وجود نظام الفحص​​​ داخل المطعم.

وكتب سوبيانين في مدونته: "هناك قواعد مماثلة لزيارة المطاعم والمقاهي تعمل في عدة مدن أوروبية. لقد حان الوقت لتطبيق تجربتها، إذا أردنا تجنب إغلاق تام غير مرغوب فيه، وهو ما سيكون ضربة قوية لآلاف الوظائف في مجال التغذية".

وأشار عمدة موسكو أيضا إلى ضرورة إغلاق مناطق المشجعين في الملاعب وصالات الرقص والنوادي الليلية في موسكو، بغض النظر عن عدد المشاركين في الفعالية.

مع ذلك فقد أعلن سوبيانين أن هذه القيود سيتم رفعها في حال إنشاء المنظمين مناطق "خالية من كوفيد" والسماح بالدخول إليها فقط لمن لديه رمز الاستجابة السريعة.

المصدر: وكالات روسية