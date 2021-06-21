دراسة: دواء من شركتي "غلاكسو" و"فير" يقلل من أعراض ووفيات كوفيد-19

أعلنت شركتا "غلاكسو سميث كلاين" و"فير بيوتكنولوجي" عن دراسة توصلتا من خلالها إلى دواء يقلل من ضرورة دخول المستشفى لمرضى كوفيد-19، ويحد من نسبة وفياتهم.

وقالت الشركتان إن النتائج النهائية لدراسة في مراحلها الأخيرة لدواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة من إنتاجهما أكدت أنه يقلل بدرجة كبيرة الحاجة لدخول المستشفيات ومعدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 المعرضين للخطر وذلك عند تناوله في أوائل الإصابة بالمرض.

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وأضافت "غلاكسو سميث كلاين" أنها تختبر الدواء الآن في هيئة الحقن العضلي بدلا من الحقن الوريدي.

وكان هذا العلاج الذي يطلق عليه اسم "سوتروفيماب" قد حصل على موافقة على الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو كما أيدته هيئة البت في الأدوية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركتان إن المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة أوصى باستخدام الدواء في معالجة مرضي الحالات البسيطة والمتوسطة غير المقيمين بالمستشفيات والمعرضين لخطر شديد.

وأفاد المعهد بأن الدواء يحافظ فيما يبدو على فاعليته في مواجهة السلالات المعروف حاليا أنها تبعث على القلق.

وينتمي الدواء لفئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي يفرزها الجسم لمحاربة العدوى.

وسبق أن اعتمدت السلطات الأمريكية أدوية مماثلة من شركتي "ريغينيرون" و"إيلي ليلي" المنافستين لعلاج مرضى كوفيد-19 غير المقيمين في المستشفيات.

المصدر: رويترز