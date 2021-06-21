روسيا تبدأ في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا للمراهقين

تبدأ مطلع يوليو المقبل الاختبارات السريرية للقاح "سيبوتنيك – V" للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

أعلنت ذلك نائب عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، في حديث أدلت به الاثنين 21 يونيو للصحفيين.

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وقالت إن الأطباء يقومون في الوقت الراهن بترشيح المتطوعين للمشاركة في الاختبارات. وأوضحت أن الاختبارات ستجري بـ3 مراحل. وستجري المرحلتان الأولى والثانية في مستشفى "موروزوف" للأطفال ومستشفى "باشليايفا" للأطفال في موسكو. أما المرحلة الثالثة فستجري في مستوصفات الأطفال بموسكو.

وقالت إن" نتائج الاختبارات السريرية ستسمح لنا بإدراج المراهقين على برنامج التطعيم"، مشيرة إلى أن 350 مراهقا سيشاركون في الاختبارات وبينهم 100 مراهق يشاركون في المرحلتين والأولى والثانية و250 مراهقا في المرحلة الثالثة.

وأضافت إنه يمكن أن يشارك في الاختبارات السريرية مراهقون لم يصبهم سابقا فيروس كورونا وليست لديهم مواصفات طبية تمنعهم من تلقي اللقاح، مثل الإصابة بأحد أمراض التنفس قبل فترة تقل عن أسبوعين من الاختبار أو تلقي لقاح ضد مرض آخر قبل فترة تقل عن 30 يوما من تلقي لقاح "سبوتنيك".

وقالت، راكوفا إن المراهقين سيخضعون قبل الاختبار لفحوصات طبية شاملة.

المصدر: تاس