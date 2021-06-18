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روسيا تشكل قاعدة بيانات خاصة بطفرات فيروس كورونا

الصحة

روسيا تشكل قاعدة بيانات خاصة بطفرات فيروس كورونا
lyubimiigorod.ru
صورة أرشيفية
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وضع معهد الوبائيات المركزي التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية قاعدة بيانات قومية خاصة بطفرات فيروس كورونا.

أفادت بذلك هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) في بيان نشرته يوم 18 يونيو الجاري.

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وجاء في البيان أن العلماء في معهد الوبائيات المركزي  التابع للهيئة وضعوا قاعدة بيانات قومية لسلالات وطفرات  فيروس SARS-CoV-2.

يشار إلى أن قاعدة البيانات من شأنها تسريع عملية مكافحة فيروس كورونا، علما أن المعلومات عنه كانت متفرقة في وقت سابق. وتضمنت قاعدة البيانات كذلك مناطق روسية شهدت انتشار هذه السلالة أو تلك.

جدير بالذكر أن رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا كانت قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا استطاعت تجنب الموجة الثالثة من "كوفيد – 19" في الربيع الماضي. إلا أنها تواجه الآن انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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