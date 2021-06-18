 
مباشر

كشف وتحديد أعراض سرطان البنكرياس

الصحة

كشف وتحديد أعراض سرطان البنكرياس
Gettyimages.ru GARTNER
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn5f

أعلن خبراء المنظمة الطبية البريطانية لسرطان البنكرياس، أن آلام البطن أو الظهر، وفقدان الوزن بسرعة واضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة، قد تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

إقرأ المزيد
أفضل الوسائل لمنع الإصابة بالسرطان
أفضل الوسائل لمنع الإصابة بالسرطان



وتشير صحيفة Daily Express، إلى أنه وفقا لوثائق المنظمة، خلال نمو الورم قد تظهر الأعراض ومن ثم تختفي، فمثلا قد يبدأ الشعور بعدم الراحة في البطن، مثل الألم الاعتيادي، ولكنه بعد ذلك ينتقل إلى الظهر.

ووفقا للخبراء "يمكن أن يشتد الألم عندما يستلقي المريض، ويخف عند الجلوس وقد يخف عند الانحاء للأمام".

ومن الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس التي جاء ذكرها في وثائق المنظمة، فقدان الشهية والشعور بالوهن واصفرار الجلد وبياض العين.

ويشير الخبراء، إلى أنه من الضروري إبلاغ الطبيب عن أي من الأعراض المذكورة إذا استمرت أكثر من أربعة أسابيع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا