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منظمة الصحة العالمية تقترح منع النساء من شرب الخمر

الصحة

منظمة الصحة العالمية تقترح منع النساء من شرب الخمر
Reuters
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اقترحت منظمة الصحة العالمية فرض حظر على تعاطي النساء في سن الإنجاب للكحول. ورد ذلك ضمن مسودة خطة العمل العالمية لمكافحة الكحول بين عامي 2022 - 2030.

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وحثت الوثيقة الدول على الرفع من مستوى الوعي العام بمخاطر المشروبات الكحولية، مطالبة إياها بإيلاء اهتمام خاص بالأطفال والحوامل والنساء في سن الإنجاب.

ويرجع ذلك وفق النص، إلى أن تعاطي الكحول قبل وأثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض واضطرابات مختلفة، علاوة على ظهور مشاكل في السلوك الاجتماعي والقدرة على التعلم، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للأم.

وانطلاقا من ذلك، خلصت منظمة الصحة العالمية إلى أن الخيار الأفضل هو امتناع النساء الكامل عن شرب الكحول.

وأثار هذا البيان انتقادات واسعة بين رواد الإنترنت، واتهمت المنظمة العالمية ذاتها بالتمييز على أساس الجنس.

المصدر: نوفوستي

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