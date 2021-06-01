ما خطورة تعاطي الكحول في الجو الحار؟

كشفت الدكتورة فالنتينا أفانيسوفا، أخصائية علم النفس والمخدرات في روسيا عن الآثار السلبية لتناول المشروبات الكحولية في الجو الحار.

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وتقول الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الجو الحار بحد ذاته يشكل خطورة على جسم الإنسان، حيث يسبب خفقان القلب وتوسع الأوعية الدموية ويزداد التعرق، وكل هذا من أجل تبريد الجسم. كما أن الجو الحار يمكن أن يسبب الصداع والإغماء وضربة حرارية (ضربة شمس). والكحول من جانبه يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، ما يؤدي إلى زيادة العبء على القلب والأوعية الدموية".

وتضيف، في الجو الحار يصبح من الصعب على الجسم معالجة الكحول، خاصة وأن الجزء الأكبر منه يطرح مع البول وعملية التعرق إلى خارج الجسم، ما قد يؤدي إلى نقص الموارد اللازمة لينظم الجسم حرارته الذاتية.

وتقول "يكمن الخطر هنا، في أنه من السهل الخلط بين التسمم الكحولي والضربة الحرارية. لأنه في الحالتين يصاب الشخص بالدوران ويختل التوازن. لذلك من الأفضل تناول الكحول في الجو الحار بعد تخفيفه بالماء وتبريده بالثلج. ومع ذلك من الصعب في هذه الظروف تحديد الجرعة الآمنة من الكحول، لأن كل جسم له خصوصيته. لذلك تناول كأس من النبيذ مساء أفضل من وقت الظهيرة".

المصدر: نوفوستي