وسط جدل عن منشأ كورونا.. خبراء صينيون يكتشفون فيروسات تاجية مشابهة لدى الخفافيش

أعلن علماء في الصين أنهم اكتشفوا فيروسات تاجية جديدة تنقلها الخفافيش يشبه بعضها إلى حد كبير الفيروس SARS-CoV-2 الذي يواجه العالم جائحته.

وأوضح باحث الفيروسات ويفينغ شي وزملاؤه من جامعة شاندونغ، حسب مقال نشرته مجلة Cell أن هذه الفيروسات الجديدة اكتشفت في عينات تم جمعها خلال فترة بين مايو 2019 ونوفمبر 2020 من خفافيش صغيرة تقطن في الغابات بمقاطعة يونان جنوب شرقي الصين.

وأشار الخبراء إلى أنهم اكتشفوا في هذه العينات مجموعات مورثية لـ24 فيروسا تاجيا جديدا، تشبه أربعة منها SARS-CoV-2.

ولفت الخبراء خاصة إلى التشابه الكبير جدا من الناحية الوراثية بين أحد الفيروسات المكتشفة حاديا وفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، موضحين أنه لو لا فارق في البروتينات الشوكية التي يستخدمها الفيروس للالتحاق بالخلايا لكان هذا الفيروس الجديد الذي يحمل اسم RpYN06 يعد أكثر فيروس تاجي معروف تشابها مع SARS-CoV-2.

وتم تشخيص هذا الفيروس لدى خفافيش من نوع خفاش حدوة الحصان الصغير (Rhinolophus pusillus).

ورجح العلماء أن هذا الاكتشاف الجديد قد يسلط الضوء على منشأ جائحة فيروس كورونا، مشيرين إلى اكتشاف ذلك الفيروس الجديد وفيروس آخر تم رصده في تايلاند في يونيو 2020 يؤكد أن فيروسات تاجية مشابه جدا لـSARS-CoV-2 تتداول لدى الخفافيش في بعض المناطق.

المصدر: CNN