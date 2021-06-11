الصحة الروسية: علاج السلالة الهندية لا يحتاج اعتماد سبل طبية خاصة

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن علاج المرضى المصابين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا ليس بحاجة إلى استخدام تكنولوجيا طبية خاصة.

وأوضح أن سبل علاج السلالة الهندية لا تختلف عن سبل مستخدمة في علاج المرضى الذين أصابتهم سلالات أخرى.

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وحسب الوزير الروسي فإن الأخصائيين الروس يدرسون حاليا خصائص السلالة الهندية لفيروس كورونا. ولم يستبعد موراشكو أن تُدخل تعديلات في سبل علاجها إذا اقتضى الأمر.

يذكر أن رئيس منظمة الصحة العالمية، تدروس آدانوم جبريوس، كان قد حذر من خطورة الإصابة بسلالات جديدة لفيروس كورونا. واتخذت منظمة الصحة العالمية مؤخرا قرارا بجعل نظام تسمية الطفرات سهلة للنطق والحفظ. وذلك باستخدام أحرف الأبجدية الإغريقية.

وعلى سبيل المثال فإن السلالة الهندية اقترح تسميتها بـ"دلتا" والسلالة البريطانية بـ"ألفا".

المصدر:كومسومولسكايا برافدا